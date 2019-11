Selgus aasta kõige omanäolisem lasteraamat

Raamatu andis välja kirjastus Tammerraamat. See on tõeliselt magus rosin nii suurele kui väikesele kirjandussõbrale. Tomuski humoorikas tekst ja selle sõnamängud avavad meie emakeele mitmekülgseid võimalusi lastele ning pakuvad muhedat avastamist ka täiskasvanutele. Priit Pärna vaimukad pildid mitte ainult ei täienda suurepäraselt teksti, vaid lisavad sellele mitmeid lustakaid uusi tasandeid.

«Sina, poiss, pole mitte lihtsalt kõrvaline isik, sa oled lausa kahekõrvaline isik,» lausus raamatu peategelasele mees, kelle ülesandeks oli kõrvaliste isikute viibimist ehitusplatsil takistada. «Kuna sul on kaks kõrva peas, oled sa kahekõrvaline isik. Ja see on kaugeltki liiga kõrvaline, et siit läbi minna,» lisas ta.