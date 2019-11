Eesti pere valus ja isiklik lugu lapsest, kes ei tahtnud tulla

Janika ei ole rääkija pärisnimi. Tean, et see võib mõnegi panna küsima, miks nii ja kas see on üldse päriselt juhtunud. Kinnitan, et see on tõestisündinud lugu ja teist nime kasutab rääkija ainult oma pere (ja ka enda) säästmiseks. Teame ju kõik, kui kaugele on «arenenud» meie kommentaariumid ja kui haiget võivad teha kaasinimeste sõnad. Aga haiget on see pere juba piisavalt saanud.