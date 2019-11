«Kui sa pole elu sees pissihäda pealt ära lasknud, siis ei kujuta ette, kas see on võimalik»

KOLMAS KUNSTLIK VILJASTAMINE

Oktoobris toimus kolmas kunstlik viljastamine. Sain jälle igasuguseid rohtusid ja vitamiine, tegin süstimisi ja muid tavapäraseid tegevusi. Sellele järgnes punktsioon ehk munarakkude väljavõtmine.

Mind pandi magama ja ma ei mäletanudki, kuidas mind pärast protseduuri voodiga sinna palatisse viidi, kus õde mind jälgis. Kui olin narkoosist toibunud, tuli arst ja ütles: «Noh, unekott, ei tahtnudki meil ärgata üldse!» Ma ei saanud midagi aru, olin natuke uimane. Alles hiljem hakkasin mõtlema, mida see kommentaar tähendas. Nad ei lõpeta opilaual enne, kui oled üles ärganud, ja järelikult oli olnud kriitiline situatsioon, kus nad mind mitu korda üles äratasid. Päris õudne.

Munarakud võeti välja, neid oli piisavalt palju. Siirdamine toimus nagu ikka kolm päeva hiljem. Nagu varem mainitud, peab põis siirdamise hetkeks olema täis ja soovituslik on juua kolm tundi enne siirdamist kolm liitrit vett. Ehk kellelgi on see tõesti nii, aga mina olen enda peal järele proovinud, et kui ma tund aega enne joon pool liitrit, on mul täielik pissihäda. Eks inimeste kehad on erinevad.

Jõin siis ilusti tund aega enne vett ja läksin viljatuskliiniku ooteruumi. Mu aeg oli viie minuti pärast ja pissihäda juba päris suur. Siis tuli arst ja kutsus sisse hoopis teise naise, kes sealsamas eesruumis oma mehega ootas. Algul mõtlesin, et ehk kutsuti ta korraks vaid läbivaatusele, samas oli minu siirdamisaeg juba viis minutit üle. Eelmised kaks kunstlikku viljastamist olid toimunud täpselt kokkulepitud ajal.

Tuuli Elstrok «Tahan last saada». FOTO: Tammerraamat

Pissihäda läks aina suuremaks ja suutsin ainult sellest mõelda. Kirjutasin Messengeris Peetrile: «Mine pekki, mul on juba nii suur pissihäda! Jalad on täiega ristis ja silmad punnis!» Mida teha? Ainuke mõte oli, et kui ma nüüd pissile lähen, siis ei saa mulle ju siirdamist teha. Vaatasin kella – juba viisteist minutit oli möödas ja pissihäda kasvas kogu aeg.

Suutsin kuidagi minna vastuvõtulaua tüdruku juurde ja küsisin: «Kas te saate minna arstile ütlema, et mul on juba nii kange häda, et ma lihtsalt ei jõua enam kannatada?» Noor tüdruk vastas: «Arst on opitoas ja mina ei tohi segama minna.» Mina vastu: «Kas te saate aru, et mul pidi juba viisteist minutit tagasi siirdamine olema? Palun minge küsige, kaua veel aega läheb!» Tema omakorda: «Ei-ei, ma ei tohi minna. Minge laske pealt ära!»