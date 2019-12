Uus reisijuht annab hea ülevaate olulistest Eesti mõisatest

Regio uus reisijuht tutvustab 674 mõisat – see on ligi pool siinsetest peamõisatest või kolmandik mõisasüdamete üldarvust, kui lugeda sekka ka karjamõisad. Reisijuhi valikusse on võetud need mõisad, kus mõisatega tutvuja jaoks on midagi olulist ja vaatamisväärset alles.