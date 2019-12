Eia Uus uuest romaanist: ema ütles lugedes, et tal on mu pärast häbi

Tänavu juunis jagati Kirjanike Liidus romaanivõistluse auhindasid. Üritusel tekkis Eia Uusi sõnul tema raamatu üle nõnda elav arutelu, et see tekitas paljudes suurt huvi. «Žüriiliikmed vaidlesid omavahel ning kohale tulnud kriitikud, kirjanikud ja mõni ajakirjanik küsis ka kohe lugeda,» meenutab Uus. «Ja siis millalgi hakkasin kuulma, et need vähesed lugejad satuvad ka üksteist kohates tulistesse aruteludesse. See andis signaali, et kuigi raamat pole veel ilmunud, võiks see olla huvitav teos, mida saata n-ö Eestit esindama selleaastasel Junge Literatur Europal.»

Ürituse jaoks tõlgiti paarkümmend lehekülge saksa keelde. Nõnda juhtuski, et kaks esimest raamatuesitlust toimusid hiljuti hoopis Saksamaal. Paneelil osalesid inimesed, kes olid tõlgitud katkendit lugenud ja tahtsid teema üle arutada. Õhtuti tuli «Tüdrukune» aina teemaks, sest see puudutas kirjaniku sõnul isiklikult kõiki inimesi, kes kohal olid – eriti aga naisi, kellel kõigil oli väga sarnaseid lugusid nendele juhtumitele, mis raamatus aset leiavad. Berliinis toimunud raamatuesitlusel teatas üks osaleja kõigi üllatuseks koguni kuus tundi hiljem, et kesköö on juba käes.

Tulist arutelu tekitav lugu

Eia Uus «Tüdrukune». FOTO: Postimees Kirjastus

Teose keskmes on tänapäeva Eestis elavad naised. Äsja koondatud 39-aastane Lilian kohtab peol 20-aastast Monat, keda ta enam oma peast välja ei saa. Ka siis mitte, kui ta sukeldub poliitikamaailma, et teha valimiskampaaniat peaministrikandidaat Triinu Tuhalale. Romaanis on Uus võtnud julgelt ja kaashaaravalt teemaks naiste kehad, hingetraumad, sugude sarnasused ja erinevused, naiste hirmud ja võimalused. Romaanivõistluse žürii liikmed nimetasid teost eripäraseks ja ühiskondlikult vajalikuks.

Raamatu kaanekujundus pakub teemast lähtuvalt huvitavaid tõlgendamisvõimalusi. Kaanel on käsi, mis sätib naisterahva juukseid. Eia Uus vihjab, et see on võib-olla raamatu üks peategelastest, peaministrikandidaat Triinu Tuhala, keda kampaaniafoto jaoks ette valmistatakse. Aga see võib olla ka 20-aastane Mona, kellest 39-aastane Lilian proovib kedagi «voolida». «Või siis on see igaüks meist, kellele on lasteaiast saati õpetatud, kuidas tüdrukud peavad istuma, astuma, vaikima, nõustuma, teenindama, mitte olema agressiivsed, olema ilusad ja «tublid», kedagi taga ei tohi ajada, meeleheitlik ei tohi olla, aga raskesti kättesaadav peab olema, litsakas ei tohi olla, aga kõiki seksinippe peab oskama,» märgib autor.