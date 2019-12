Kaja kultuurikeskust külastab kirjanik Andrus Kivirähk

«Kirjanik Andrus Kivirähk on ilmselt üks kaasaja kuulsamatest Mustamäel sirgunud inimestest,» ütleb linnaosa vanem Lauri Laats ja kinnitab, et ootab vestlusõhtut huviga. «Kivirähk on meie 32. keskkooli vilistlane ning hoiab juba 15 aastat žüriiliikmena silma peal ka meie tänastel kirjanikukalduvustega noortel – ma pean siin silmas Arte Gümnaasiumi eestveetavat Vilde jutuvõistlust. Kindlasti on just Andrus Kivirähki isik ja nimi andnud nii mõnelegi noorele kirjutajale indu ja inspiratsiooni sõnu seadma hakata. Eesti Päevaleht on nimetanud Andrus Kivirähki Eesti mõjukaimaks kultuuritegelaseks nii 2015. kui ka 2016. aastal, ja sel on põhjus. Kirjanik Kivirähk on mees, kes valdab nii mõtet kui sõna, nii et – minu lugupidamine!»