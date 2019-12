«Need laused lõikasid sügavamale, kui ükski riidlemine oleks eales suutnud»

«Aga mida sa ise oleks selles vanuses soovinud? Või kinkinud?»

Markus oli rahul – see küsimus oli õhtu tabavaim lause tema suust.

«Ma ei tea. Ma ei käinud selles vanuses kellegi sünnipäeval,» ütles ema peale pikemat mõttepausi ootamatult ükskõikselt ja tegi oma käigu. Vaid kahvatuks tõmbunud nägu oleks võinud Markusele reeta, kui valus see teema tema jaoks oli. Markus aga hoidis oma mõttetööd teesklevat pilku jätkuvalt kabelaual.

«Ja kuna minu sünnipäevi ei peetud, siis ei käinud keegi ka minu omadel. Oota! Ühe kingituse olen klassiõele siiski teinud – tema portree, kuid see talle ei meeldinud. Ta olevat sellel liiga paks olnud. Aga see ei puutu vist asjasse. Nii et palun vabandust, aga ma olen selle koha pealt halvim võimalik nõuandja. Vaid seda saan soovitada, et ära temast portreed maalima hakka. Katsu ikka ise mõelda, mida tänapäeval vastastikku kingitakse.»

Markus oli ummikus. Kogu see sünnipäevateema oli koletult käest ära minemas. Tema enda kogemus oli samuti pehmelt öeldes piiratud. Pereringis, see tähendab koos emaga, oli tema sünnipäevi muidugi alati suure pidulikkusega tähistatud. Ja vanaemaga, kui too tervem juhtus olema. Kuna Markuse sünnipäev oli alati langenud kevadvaheajale, ei olnud kooli- või trennikaaslaste kutsumine kunagi kõne alla tulnud. Pinginaaber Rasmus oli sündinud millalgi suvel nagu klassivend Sandergi. Ehk nende pidudel ei olnud ta kunagi käinud.

Õigupoolest oli ta ainus omavanustega peetud sünnipäevakogemus klassivend Kevini pidu teisest või kolmandast klassist. See oli mingis mängutoas ja seal olid pooled klassi poisid koos. Ja üksikud tüdrukud. Mõned vanemad olid peosaalis kogu ürituse aja kohal. Nende hulgas mõistagi Markuse ema, kes teistest vanematest eraldi istus ja talle aeg-ajalt žestikuleerides midagi selgeks teha üritas. Markus oli koos teistega ringi tormanud, aeg-ajalt hingetõmbepausidel ka üksinda nokitsenud ja kõik oli nagu tore olnud.

Pärast oli ema temalt küsinud, miks ta niimoodi teistest eemale hoidis ja siis neil õnnetusehunnikuna sabas lonkis. Seda olevat kurb vaadata olnud. Et ema oleks talle seda juba kohapeal öelnud, kuid siis oleks tal ilmselt veel piinlikum olnud. Markusel endal ei olnud õrna aimugi, et ta oli niimoodi käitunud, kuid ema sõnade peale hakkas tal väga häbi. Nõme oli ju olla selline sabas jõlkuv erak. Kui see emale silma jäi, nägid seda kindlasti ka kõik teised. Järgmistele Kevini sünnipäevadele oli teda kutsutud, kuid iga kord just sel ajal oli tal mingi viirus kallal.