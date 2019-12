Euroopa raamatukogud digiteerivad ühise projekti käigus 15 000 raamatut

Projektis EODOPEN osalevad 15 raamatukogu 11-st Euroopa Liidu riigist. Selle eesmärk on digiteerida nelja aasta jooksul 15 000 teost, mis on välja antud 20. ja 21. sajandil ning mille kättesaadavus on seni olnud autoriõiguse tõttu piiratud. Pärast digiteerimist tehakse teosed projektipartnerite digitaalsete raamatukogude ja projekti käigus loodud ühise portaali kaudu kõigile kättesaadavaks.

«EODOPEN-i üks oluline eesmärk on jõuda kindlate sihtrühmadeni, kes vajavad seoses oma töö või õppimisega mitmesuguseid digiteeritud materjale,» ütles Tartu Ülikooli raamatukogu arendusdirektor Liisi Lembinen. «Nende soovid ja vajadused määravad ära, millised teosed digiteeritakse. Seega ootame, et kõik, kes õppimisel, tööl või uurimistöö tegemisel vajavad digiteeritud materjale, annaksid aktiivselt tagasisidet selle kohta, millised teosed võiksid järgmise nelja aasta jooksul digitaalsel kujul nendeni jõuda,» lisas ta.

«Rahvusraamatukogul on hea meel taaskord kolleegidega Euroopa erinevatest raamatukogudest koostööd teha. See ainult tugevdab meie sidet ning võimaldab jagada teadmisi ühise väljakutse – milleks autoriõiguste keerukas olukord kahtlemata on – lahendamisel,» kommenteeris rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Raamatute digiteerimise ettepanekuid oodatakse ka õpetajatelt ning ajaloo eri tahkude uurimisega tegelevatelt inimestelt ja ühendustelt. Juba uuel aastal korraldavad Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti Rahvusraamatukogu arutelusid huvirühmade kaasamiseks ja nende vajaduste väljaselgitamiseks. Kõik digiteeritud materjalid muutuvad kättesaadavaks nii arvuti- kui ka mobiiliversioonis, samuti Braille kirjas, et neid saaksid lugeda ka vaegnägijad.