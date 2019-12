Kirjanik Eia Uus külastas saadet Õhtu, kus tunnistas, et tema värskes teoses «Tüdrukune» on palju tõsielulist ja midagi päris välja ei ole mõeldud, kuid tegelased on siiski ilukirjanduslikud. Raamatus on kirjeldatud olukordi, mis reaalselt eesti naistega juhtuvad ja millest võiks ühiskonnas rohkem avameelselt rääkida. Vaata saadet!