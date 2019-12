Inglismaal on audioraamatud e-raamatutest juba popimaks muutumas

Kümme aastat tagasi ennustati, et e-raamatud on tulevik, kuid nüüd on trend muutunud. Deloitte uuringu põhjal on audioraamatute müük 2018. aastast tõusnud 25 protsenti, seevastu e-raamatute müük on languses, edastab The Independent.

2017. aastal langes Inglismaal e-raamatute müük 4 protsenti. Kuigi trükiraamatute müük jõudis viis aastat tasapisi tõusta, on seegi tänavu 5,4 protsenti langenud. See aga ei tähenda, et inimesed jätkuvalt raamatuid ei armastaks, lihtsalt tarbijaharjumused on niivõrd palju muutnud, et inimesed eelistavad lugusid kuulata ja mitte ise lugeda.

Ekspertide hinnangul on audioraamatute menu põhjuseks ühelt poolt tehnoloogia areng, tänu millele on kvaliteetsed heliseadmed inimestele kergesti kättesaadavad. Raporti koostajate sõnul on jõudsalt tõusnud ka nutiseadmete ja kõrvaklappide müük, mis seda selgitab. Teiselt poolt on kasvavate müüginumbrite põhjuseks kuulsad näitlejad, kes tekste ette loevad. Väga hästi on müünud näiteks Elton Johni ja Michelle Obama ette loetud raamatud.