Raamat põhineb filmil «Eia jõulud Tondikakul», mis on osutunud väga populaarseks. Autori sõnul on talt sageli küsitud, kas teostele on oodata ka järge. «Garanteerida midagi ei saa, sest see sõltub rahastajatest,» tunnistas Aun, et tal on idee Eia suveseikluste kohta. «Võib-olla tuleb teine osa nii filmile kui raamatule.»