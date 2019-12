Loomingu Raamatukogus ilmus Jean Echenozi romaan «Jooks»

«Jooks» on lugu legendaarsest Tšehhi jooksjast Emil Zátopekist, kes 1948–1954 purustas järjepanu pikamaajooksu distantside maailmarekordeid, võitis olümpiamedaleid ja leiutas väidetavasti lõpuspurdi. Legendaarne oli ka tema jooksustiil, mida Echenoz kirjeldab nii: «Emilist jääb mulje, nagu ta kaevaks, või kaevuks iseendasse, nagu oleks ta transis, või töötaks nagu labidamees. (---) Emil liigub raskelt, kandiliselt, vaevaliselt, otsekui tõmmeldes. Ta ei varja, et pingutus on ränk, see paistab tema krimpsus, kipras, kirtsus näolt, mida alatasa katvat grimassi on valus vaadata. Tema näojooned on moondunud, just nagu rebiks neid pöörane kannatus, aeg-ajalt pistab ta ka keele suust välja, jääb mulje, nagu oleks tal mõlema jooksukinga sees skorpion.»