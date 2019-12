«Selleks hetkeks vihkasin Meelist veelgi rohkem. Kuidas ta sai mulle nii teha?»

«Tegelikult ei tähenda kolmekümne kolme aastaselt leseks jäämine vist väga head partiid,» püüan sõbranna reaalsusesse tagasi tuua.

«Oh, Birgitikene, anna andeks. Ma ei tahtnud seda kõike sulle jälle meelde tuletada. Tean, et oled jätkuvalt Vello pärast õnnetu. Usu mind, see läheb aastatega kergemaks,» patsutab sõbranna mu laual asuvat kätt, nii et ta pikad erkpunased kunstküüned klõbisevad vastu lauda. Tahaksin vaistlikult oma käe eemale tõmmata, sest eelmisel nädalal jäi maniküür vahele ja nüüd on mitmest kohast juba lakk maha tulnud. Massööril lihtsalt polnud ühtegi teist vaba aega, nii et pidin valima, kumma juurde minna. Hetkeks jõuan oma valikut kahetseda. Seda, et mul oli poolteist tundi lõõgastavat massaaži, pole ju kusagilt paista. Tegemata maniküür jääb aga kohe silma.

«Pole hullu. Tead ju küll, et püüan sellele tavaliselt mitte mõelda.»

«Sa oled nii vapper. Mina sinu asemel poleks vist hakkama saanud,» vangutab Merlyn kaastundlikult pead. «Seda enam usun, et peaksime nüüd kohe sel nädalavahetusel kuhugi reisima. Varsti hakkab lastel koolivaheaeg ja siis on kõik kohad neid jõnglasi täis. Sellisel ajal küll reisile ei tahaks sattuda,» võdistab sõbranna vastikusest õlgu. Pean temaga nõustuma – lastega reisimine peaks keelatud olema. See on ju nii nõme, kui lebad rahulikult basseini ääres ja siis keegi kusagil kiljudes vette plärtsatab. Ega siis puhkus karjumiseks mõeldud pole. Meie ei reisinud kunagi, kui Ander ja Ronja väikesed olid. Õigemini – me ei reisinud kunagi ka koos Velloga.

Vaatan aknast välja. Pargis paari päevaga poolpaljaks jäänud puud on nii tuttavad. Näen neid ju päevast päeva. Enamik mu tegemisi on kesklinnas, nii et käin samu radu päevast päeva. Äkki on mul tõesti vaheldust vaja? Juunikuisest Türgi reisist on juba mitu kuud möödas. Suvel oli nii palju üritusi, et ei jõudnudki kuhugi kaugemale reisida.

Just Merlyn oli see, kes pärast Meelise lahkumist nägi, et hakkan tuhmuma. Sõbranna küll ei teadnud täpselt, mis oli selle põhjus, kuid just Merlyn mõistis, et ellujäämiseks pean keskkonda vahetama. Tol korral leppisid Vello ja Merlyn omavahel kokku, et Vello maksab kõik kinni ja Merlyn leiab viisi, kuidas mind masendusest välja turgutada. Ka mu abikaasa ei mõistnud, mis toimub, aga minu äkiline muutus õnnelikust lendlevast liblikast õnnetuks sookolliks ei saanud isegi temal märkamata jääda. Tagantjärele mõeldes ma isegi ei mäleta, kuhu me tookord koos Merlyniga reisisime.

Terve selle reisi aja nägin kõikjal neid silmi, mida ei pidanud nägema ja seda kuju, mida poleks pidanud seal olema, sest… seda polnudki. Teadsin ise ka, et hakkan hulluks minema. Selleks hetkeks vihkasin Meelist veelgi rohkem.