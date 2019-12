«Kuidas kuulata täiskasvanu juttu ja seda mitte tõena võtta?»

Markus jõudis võistlustelt koju üsna hilja. Akendest tungis sisse närviline linnapimedus. Tema tervitusele ei vastanud keegi. Ema ei olnud seekord talle kaasa elama tulla saanud, tal oli tööl mingi asi ette tulnud. Paistis, et ta ei olnud siiani koju jõudnud. Poiss võttis üleriided seljast, pakkis trennikoti kiirustades lahti ja läks kööki, et hiline lõuna süüa. Kõht korises tal juba terve kodutee, kotti pistetud saiakesed peletasid näljatunde vaid nende söömise ajaks.

Markuse valjuhäälse tervituse peale vanaema pöördus ja päris: «Ei tea, miks need tikud jälle otsas on? Näe, oleks ennist pidanud tüdrukule ütlema, et ta tikke ka tooks, aga see tuiskas minema nigu tuulispask.»