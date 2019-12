Mida teha kingitud raamatuga, mis üldse ei meeldi?

Pea meeles, et see inimene, kes sulle raamatu ostis ja selle kenasse paberisse pakkis, arvas, et see võiks sulle meeldida. Ta teab, et sulle meeldib lugeda ja püüdis sinu soovidele vastata. Ka see on suur asi. Isegi kui tead raudkindlalt, et sul ei teki mitte kunagi tahtmist seda lugeda, täna teda vaeva nägemise eest. Mõte on see, mis loeb.