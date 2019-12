Eia Uus: tänu lasteraamatutele sai ju minustki kunagi lugeja, ja tänu sellele kirjanik

Veel enne jõule on ilmunud kaunis lasteraamat Seitsme maa ja mere taha», mille illustreeris Sirly Oder. Varem vaid täiskasvanutele kirjutanud kirjanik Eia Uus on tegelikult lasteraamatu kirjutamisele mõelnud juba varem, kuid ei saanud selleks mahti. Otsus sündis aga kergesti, kui talle ERMist selleks ettepanek tehti.

ERMi muinasjutunäitus on Eia Uusi sõnul pööraselt mastaapne. «Väikesed ja suured saavad seigelda ühest muinasjutumaailmast teise: käia imemetsas, võlupoes, allmaailmas ja nii edasi. See on uskumatu ettevõtmine ning mul on tohutu au olla selle juures,» kiidab kirjanik.