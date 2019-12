Ungari üht edukaimat krimiromaani esitletakse koos filmiseansiga

«Budapest noir» on klassikalise ülesehitusega, suurepärases keeles kirja pandud ajalooline kriminaalromaan, mis viib lugejad 1930ndate Ungari pealinna Budapesti. Võime raamatut nimetada ka sotsiokriminaalromaaniks, sest autor maalib lisaks põnevale mõrvaloole detailiderohke pildi sõjaeelse Kesk-Euroopa suurlinna elust-olust.

Vilmos Kondor «Budapest noir». FOTO: Raamat

Raamat on olnud edukas mujalgi maailmas, see on tõlgitud poola, hollandi, itaalia, saksa, prantsuse, inglise ja soome keelde ning sai 2018. aastal Soome Kriminaalromaani Seltsi auhinna.

Budapest, 1936. Peaminister Gyula Gömbös on surnud. Kogu linn on leinas. Isegi ajakirjandust ei huvita, et Erzsébetváros'is leitakse ühe kangi alt tüdruku surnukeha. Ainukesena hakkab asja uurima krimireporter Zsigmond Gordon. Mõrvalugu lahti harutades viivad niidiotsad Gordoni nii ülemistesse ühiskonnakihtidesse, korrumpeerunud poliitikute ja rikaste ärimeeste maailma kui ka allapoole, prostituutide ja illegaalsete poksimatšide pimedatesse urgastesse.

Vilmos Kondor on pseudonüüm, autor ei soovi avalikkusele oma tegelikku identiteeti paljastada. Ta ei osale Ungari kirjanduselus, annab harva intervjuusid ja ka siis ainult meili teel, ning suhtleb kirjandusmaailmaga oma kirjastaja kaudu. Kõik, mida temast teame, on pärit tema raamatute kaanetekstidest: ta on õppinud Szegedis ja Pariisis, sai keemiainseneri diplomi, õpetab praegu matemaatikat ja füüsikat ühes Lääne-Ungari linnas ning elab väikeses külas koos oma kaksikutest tütarde, koera ja jahipistrikuga.

Kinos Sõprus tuleb näitamisele romaani põhjal 2017. aastal valminud samanimeline film, mille režissööriks on Éva Gárdos.