Tauri Tallermaa: saan 300-leheküljelise raamatu läbi lugeda vajadusel kolme tunniga

Tauri Tallermaa on kiirlugemise treenimisega tegelenud juba 2001. aastast alates. Aasta pärast kiirlugemise treenerina alustamist kohtus ta Londonis kaheksakordse mälu maailmameistri Dominic O’Brieniga ning sellest alates sai alguse ka tema mälutreeneri karjäär. Ajaga on Tallermaa huvi suurenenud ka selle vastu, kuidas panna oma mälu paremini enda kasuks tööle, kuidas hoida tähelepanu ja keskenduda.

Kirjastuselt Helios äsja ilmunud teos «Ajulugu» on üles ehitanud inimese aju arengu etappide kaupa. Autor kirjutab esmalt aju esimesest viiest eluaastast ning edasi selgitab aju töö lahti kümne aasta kaupa. «Igal etapil on aju arenemise mõttes oluline koht. See annab lugejale veidi seletust, mis meie peas mingil eluetapil toimub ja ehk annab ka soovitusi, millele rohkem rõhuda ja mida meeles pidada,» selgitab Tallermaa.

17 aasta jooksul on Tauri Tallermaa aju kohta palju uurinud ning ka palju teada saanud. Viimsel ajal on teda rohkem pannud mõtlema tänapäeva tehnoloogia mõju eriti meie järeltulevale põlvele. Ühest küljest on Tallermaa selgitusel paratamatu, et nutitelefon nii palju tähelepanu saab, aga teisest küljest on tal ka kahju, et seetõttu tähelepanu palju enam mujale hästi ei jätku. «Kuhu see kõik meid viib, näitab aeg,» tõdeb ta. «Seda ei saa enne teada, kui muutused ise välja paistma hakkavad.»

Hingelt praktik

«Mina olen 17,5 aastat olnud praktik. Ma ei tee uurimistöid ega teadust. Ainuke, mis annab mulle kinnitust, et see, millest räägin ja mida õpetan, ka töötab, on mu enda praktiline kogemus,» selgitab mälutreener seda, kuidas ta saab hangitud teadmistele kinnitust. «Seepärast peangi kogu aeg ise end proovile panema ja näitama, et olen tavaline inimene, kes lihtsalt teab, et aju on väga võimekas ja kui väga vaja, võib üllatavas koguses infot meelde jätta.»

Nagu arvata võib, oskab Tallermaa lugeda tõesti kiiresti. Lugemine ja mälu on omavahel oluliselt seotud, üks ilma teiseta ei saa. «Pole ju mõtet lugeda, kui miskit meelde ei jää,» nendib ta ja märgib, et ühel kursusel just küsiti tema käest, kui kiiresti ta loeb. «Vastus on, et nii kiiresti, kui mul parasjagu vaja on. Saan 300-leheküljelise raamatu läbi lugeda vajadusel kolme tunniga, aga võin sellele kulutada ka kolm nädalat. Küsimus ei ole niivõrd selles, kui kiiresti, vaid, miks ma loen ja mis ma saadud teadmistega edasi teen.»

Oma mälu vastu on Tallermaa aus ja tõdeb, et kõige paremini mäletab ta erialaraamatuid, sest neile tuleb ka ettekannetes viidata ning seetõttu jäävad need paremini meelde. Mäletamine sõltubki tema sõnul pigem sellest, kui tugeva emotsiooni mälestused on tekitanud. Lapsepõlvest mäletab ta vaid üksikuid teoseid, aga nendib, et võib-olla lugeski siis vähe.

Mida mälutreener loeb?

Oma töö algusaegadel luges Tallermaa peamiselt võõrkeelset erialakirjandust, sest kodumaist väga polnud. Nüüd kannab esitlustel ja koolitustel kaasas umbes 20 aju- ja mäluteemalist raamatut, näitamaks, et kõigile kättesaadavat lihtsat ja sisukat kirjandust on laialt võtta. «Aga peale Jaan Aru ja Talis Bachmanni palju rohkem raamatute kirjutajaid ei teagi. Eks seepärast sai ka oma teadmised ja kogemused kaante vahele pandud,» lisab ta.

Muu kõrval leiab Tauri Tallermaa aega ka ilukirjanduse lugemiseks ning see on talle viimasel ajal palju heameelt teinud. Ka ilukirjanduslikest tekstidest õpib ta oma aju ja mälu kasutamise kohta alati midagi uut. «Viimaseks väga huvitavaks lugemiseks oli hea tuttava Anu Allikvee päriselul põhinev teos «Suvine pööripäev»,» soovitab Tallermaa head lugemist teistelegi. «700 lehekülge lendab märkamatult!»

Tauri Tallermaa «Ajulugu». FOTO: Helios

«Ajulugu»

Tauri Tallermaa

