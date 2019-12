Katkend raamatust «Valgus tunneli lõpus»: emotsioonid määravad ära meie elu kvaliteedi!

Brandon Baysi loodud rännakumeetod on tehnika, mille abil tervendada keha ja vaimu. Tänaseks on sellest saanud abi tuhanded inimesed. Kevin Billett vabanes rännakuteraapia abil 30 aastat kestnud depressioonist ja otsustas selle tehnika tervendavat jõudu imetledes liituda Brandoni meeskonnaga, et levitada ja tutvustada rännakumeetodit kogu maailmas.

Brandon Bays «Valgus tunneli lõpus». FOTO: Raamat

Tallinnas toimub 1.-3. maini seminar, mille peakõneleja on Brandon Bays. Tegemist on rännakumeetodi praktilise seminariga, kus õpitakse seda meetodit kasutama ja saadakse isiklik kogemus sellest. Seminar on mõeldud kõigile: nii inimesele, kes pole kunagi vaimse praktikaga tegelenud, kui ka sellele, kes on terapeut ükskõik mis vanuses. «Rännakumeetod sobib väga hästi inimestele, kellel on mingisugused terviseprobleemid, emotsionaalseid keerukusi, depressioon, raskusi tunnete tundmisega, korduvad mustrid elus,» ütleb korraldaja Irene Kaljuste. «See seminar on oluline, sest annab tööriistad, kuidas kogeda emotsioone elutervelt, mitte alla suruda. Samuti aitab see vabaneda minevikutraumadest, mis on kehasse talletunud ja põhjustanud emotsionaalse sulgumise.»

Avaldame katkendi raamatust «Valgus tunneli lõpus».

KUIDAS EMOTSIOONID MEID KUJUNDAVAD

Juba üheainsa päeva jooksul kogeme väga mitmeid erinevaid emotsioone. Võime tunda rõõmu, põnevust, valu või himu, tunda end väärtustatuna ja armastatuna, häbistatuna või ebamugavalt, ebaadekvaatselt või väärtusetuna; tunneme viha, armukadedust, üksildust – erinevaid emotsionaalseid nüansse on miljoneid. Asja tuum peitub selles, et me kõik tunneme kõigega seoses midagi ja tunded on meie jaoks elulise tähtsusega. Ükskõik kuidas me ka seda eitada või vältida püüame, ikka jääb faktiks, et meil kõigil on tunded ja et me reageerime elusündmustele emotsionaalselt.

Meie enesetunne on meie elu seisukohast määrava tähtsusega. Meie emotsioonid mõjutavad meie käitumist, vastureaktsioone, meie valikuid ja isegi meie taju. Emotsioonid juhivad ja motiveerivad meid. Ja emotsioonid määravad ära ka meie elu kvaliteedi: enesetunne on see, mille põhjal otsustame, kas elu tundub meile parajasti suurepärane või armetu.

Kõik meie valikud taanduvad lõpuks emotsioonidele

Hiljutised aju-uuringud näitavad, et sellel ajahetkel, kui me langetame valiku, täpselt sellel momendil – olgu see siis suurema tähtsusega otsus, nagu näiteks partneri või elukoha valimine või siis vähem oluline otsus, nagu riiete valimine või toidu tellimine restoranis – kasutab inimene seda aju piirkonda, mis juhib emotsioone. Selle murdosa vältel, mil langetame otsuse, reageerib üksnes aju limbiline süsteem, mis juhib ka emotsioone ja instinktiivseid protsesse.

Peale seda, kui emotsioonidest juhitud valik on tehtud, aktiveerub ajus see piirkond, mis kontrollib mõtlemist, analüüsib ja ratsionaliseerib ning mängib läbi kõikvõimalikke variante. See analüüs võib mõjutada ja mõjutabki seda, kuidas me oma äsjase valikuga rahule jääme ja mida sellega seoses tunneme. Tegelikult on kõik meie valikud põhimõtteliselt langetatud emotsioonide baasil.