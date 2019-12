Raamatusoovitus: armastuslugu, mis ei ole imal ega ka kuigi romantiline

Jojo Moyes «Mina enne sind». FOTO: Raamat

2007-2010, Stortfold, Suurbritannia. Louisa Clark ei ole ambitsioonikas naine. Ta töötas kuus aastat kodulähedases kohvikus, kuid on nüüd töötu ning vajab hädasti uut ametit. Naise õnneks vabaneb lähedal tasuv hooldajakoht, kus ei vajata erilisi oskusi. Will Traynor jäi ratastooli, kui ühel vihmasel hommikul mootorrattaõnnetusse sattus ning kuigi mees armastas ekstreemsusi, ei olnud ta sel päeval isegi see, kes sõitis. Nüüd on ta kibestunud ja tõre ning valmis isegi endalt elu võtma.

Ma ei loe eriti palju armastusromaane. Asi ei ole selles, et nad mulle ei meeldiks, sest kui mõne kätte võtan, siis naudin tavaliselt lugemist. Pigem jäävad nad minust poodi või raamatukokku, sest mind ei suuda võluda nende sisukirjeldused. Need tunduvad alati kuidagi tobedad, liigselt dramaatilised. Tegelikult on ju armastuslood kõigis raamatutes olemas, mida ma loen - krimis, noortekates, fantaasiamaailmades. Seega loen armastuslugusid kogu aeg, aga neil on alati midagi muud juures ja nii tundub vahel, et ainult romantikale keskendunud raamat oleks igav. Selle pika sissejuhatuse mõte on tõdeda, et üllatusin, kui palju «Mina enne sind» mind võlus. Ma ei teadnud tegelikult enne lugemist sisust midagi muud, kui juba enne kirjutasin - see on hea, see ajab nutma. Ma isegi ei tea, kuidas see õnnestus, et keegi mulle raamatu või filmi sisu polnud reetnud. Isegi kaanepilt on nii kaval, et ma ei suutnud sellest välja lugeda, et üks tegelastest on halvatud.

Üldjoontes mulle lugu meeldis ning nautisin, kuidas kirjanik suutis luua armastusloo, mis ei olnud tegelikult kuigi romantiline ega imal. Lisaks on teos pungil olukordadest, mis mind naerma ajasid. Kuigi mind korduvalt hoiatati, et tasub varuda salvrätikuid, ei olnud ma üldse valmis, et neid naerupisarateks vaja on. Üllatusin veel, kuidas raamat sisendas lootust ja positiivsust ja kõiki häid emotsioone, kuigi teadsin lugedes, et liigun selle pisarakiskuja lõpu poole. Kuna oskasin seda oodata, siis ma ikkagi lõpus ei nutnud, aga liigutatud olin küll. Minu jaoks oli see nii ilus terviklik lõpp, et ma ei saa üldse aru, miks raamatul veel kahte järge vaja on. Kuna mulle kirjaniku stiil meeldis, siis äkki loen neid ikkagi või vähemat mõnda teist tema raamatut.