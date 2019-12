Iga laps on lugejaks sündinud ⟩ Kõik väikelapsed saavad tasuta raamatukogukaardi

Lapse valitud raamatute, uue raamatukogukaardi ja kaarditaskuga saab pere teha pildi «Lugejaks sündinud» reklaamseina juures. See on hea võimalus jäädvustada väikelapse esimene raamatukogukülastus perekroonikasse. Vanemad on oodatud fotot jagama sotsiaalmeedias, et lähedased saaksid lapse olulisest sündmusest osa. Kampaania osaks on ka raamatukotid, mille väike lugeja saab endale päriseks siis, kui ta on 10 korda raamatukogust raamatuid laenanud.