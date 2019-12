Jaanika Palm uuest unejuttude kogust: igas vanuses on tore, kui keegi midagi ette loeb

Jaanika Palm rääkis Elmari saates «Hommikujutt», et oli ka ise lapsena küllaltki suur unejuttude kuulaja, kuigi toona oli kombeks, et kui laps õppis ise lugema, lõpetati unejuttude lugemine ära. See aga ei tähenda, et lastele ettelugemine ei meeldiks. «Mina ei ole ühtegi sellist last kohanud,» ütles Palm saates.