Galerii ⟩ Tom Valsberg esitles elujaatavat aforismiraamatut «Eluterve pohhuist»

Kes on eluterve pohhuist? See on tegelane, kes hoolib, aga ei muretse. Ta pigem laseb varvast, kui kuulab kellegi hala või süüdistamist. Ta ei tee kärbsest elevanti ega satu pisiasjadest paanikasse. Ta on õppinud ahastamise asemel end hoopis herneks naerma. Ta teab, et küünte närimisest vitamiine ei saa. Ta ei võta elu liiga tõsiselt, sest teab, et ta niikuinii ei pääse sellest eluga.