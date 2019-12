Stalini sõjaaegne kirjavahetus Churchilli ja Rooseveltiga näitab, milliste meestega oli päriselt tegu

Raamatus «Kremli kirjad. Stalini sõjaaegne kirjavahetus Churchilli ja Rooseveltiga» on tähtsaimad läkitused avaldatud täispikkuses, esmajoones aga kirjad, milles ilmnevad kolme mehe iseloom ja kohtumisplaanid, ent ka sõnumid sellistel võtmeteemadel nagu teine rinne, Põhja-Jäämere konvoid ja sõjajärgsed mõjualad. Kolme riigijuhi kirjad on asetatud ajaloolisse konteksti ja varustatud põhjaliku analüüsiga.

Kuigi räägitakse suurest kolmikust, on «Kremli kirjade» keskne tegelane siiski Jossif Stalin. Enamasti oli just tema see, keda teised kaks meelitasid. Onu Joe (Uncle Joe), nagu Churchill ja Roosevelt sovetijuhti omakeskis kutsusid, oli kaval partner, kellega oli raske asju ajada. Stalini kirjad seevastu väljendavad suuremat austust Roosevelti vastu ja keerukamat, tihti pingelistki suhet Churchilliga.