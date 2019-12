Parem Elu Koolitused andis 10. sünnipäevaks välja jaatava elustiili sõnumiraamatu

Kalendri koostajad Merike Kütt ja Kristel Treier on Karlova tüdrukud Tartust. Lapsena tutvusid nad näiteringis ja 20 aastat hiljem taas kohtudes sündisid nende ühisloominguna naistele mõeldud koolitused, retriidid jm sündmused. Selle kalendri sõnumid on nende endi igapäevaelust. Jaatav elustiil sai nende jaoks alguse kui ühel päeval otsustasid nad järgmise aasta jooksul öelda oma elus kõigele «jah». Aasta lõppedes oli «jah» ütlemine saanud ainuvõimalikuks elustiiliks.

FOTO: Parem Elu Koolitused

Merike Kütt ütleb kalendri sünniloost, et see oli tema unistus juba Parem Elu Koolituste asutamisest alates. «Et just Eesti inimestel oleks igapäevaelus rohkem positiivsust märgata oma elu võimalusi ja iseendale «jaa» öeldes luua muutusi oma elustiilis. Kirjutasin need sõnumid mõeldes kõigile neile imelistele naistele, kes on käinud nende aastate jooksul meie koolitustel. Soovime inspireerida kõiki inimesi alustama igat uut päeva elujaatavalt.»

Jaatav elustiil on iseenda seadmine esikohale. Oluline on märgata, kuidas iga «jah» avardab ja loob võimalusi. Selle asemel, et päevast päeva märgata, mida me ei soovi, vaatab jaatav elustiil maailma ennekõike läbi võimaluste perspektiivi – mida me ise tegelikult soovime, milliseid tundeid unistame kogeda, missugust elu tahame tegelikult elada.