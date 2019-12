Heli Künnapas lühiromaanide sarjast: tegelased peavad ikka romantiliste kogemuste vahel päris eluga tegelema

Kuigi sarja üks reegel on, et lõpud on õnnelikud, siis muinasjutuliste elude ja tegelastega tegemist ei ole. Sarjas «Mõni õhtu romantikat» on raamatuid kirjutanud nii Heli Künnapas kui Meelike E.-Villup.

Nagu peakiri vihjab, siis seekordne romantiline lugu viib meid Pärnusse?

Heli Künnapas «Valss Pärnu rannaliival». FOTO: Heli Kirjastus

«Valss Pärnu rannaliival» peamine tegevuskoht on tõesti Pärnu, kuid ära käiakse näiteks ka Viinis. Selle sarja esimeste kuue raamatu tegevuskoht oli kindlalt Pärnumaal, kuid järgmiste puhul oleme piire laiendanud. Jätkuvalt on aga olulisel kohal armastus. Seda nii enda kui teiste vastu. «Valss Pärnu rannaliival» on kindlasti sarja üks romantilisemaid raamatuid. Kui mõnigi eelmine raamat on liikunud pigem enesearmastuse teemadele, siis selles raamatus lahvatavad tunded taas kõrgustesse. Tegemist on erinevatest takistustest hoolimata lõõmama lahvatanud armastusega, millel aastaid seisavad tõkked ees.

Kümnes raamat tähendab, et sarjal «Mõni õhtu romantikat» läheb hästi?

Need romantilised lühiromaanid on tõesti hästi vastu võetud. Esimest raamatut kirjutama innustasid mind mõned tuttavad, kes ütlesid, et ma olen küll ilmselt hea kirjanik, aga kuna kirjutan nii mahukaid teosed, siis nad pole ühtegi lugenud. Otsustasin, et kirjutan siis mõne lühema. Algul oli eesmärk kirjutada n-ö roosamanna raamatuid, nagu Barbara Cartland jt. Aga töö käigus tuli välja, et reaalne elu meeldib mulle rohkem. Nii peavadki tegelased ikka romantiliste kogemuste vahel päris eluga tegelema. Lugejaid on sellel sarjal palju. Esialgu oli plaan kirjutada ühe aasta jooksul üks raamat üle kuu ja sellega lõpetada. Aasta aga lõppes, kuid uusi lugusid muudkui oodatakse.

Kas nüüd kirjutadki vaid lühikesi raamatuid?

Tegelikult on mul valmimas kaks romaani ning üks noorteromaan. Nende viimistlemine võtab veidi rohkem aega. Viie lapse emana on aga aeg just see, mida väga ei ole. Just sellepärast on viimastel aastatel minult ilmunud just rohkem lühiromaane. Järgmisel aastal on aga oodata ka pikemate teoste ilmumist, sest nüüd olen aja jooksul saanud nendega päris palju tööd teha.

«Valss Pärnu rannaliival» pole ainus raamat, mis sul sel aastal ilmus

Heli Künnapas «Kuidas uus beebi majja tuli». FOTO: Heli Kirjastus

Lõppeval aastal on tõesti minult ilmunud neli raamatut. Kolm neist on lasteraamatud. «Karupoeg Lukas tahab saada viiuldajaks» on südamlik lugu oma eesmärkide poole püüdlemisest. «Kolme pärna saladus» on minu esimene müstiline katsetus, kus 8-12-aastastel poistel tuleb ühe maamaja juures toimuvaid müstilisi juhtumeid lahendada. «Kuidas uus beebi majja tuli» jutustab vanemate laste silmade läbi rõõmudest ja muredest, mis uue beebi saabumisega kaasnevad. Kuna meie enda pere viies laps sai suve lõpus aastaseks, siis ilmselgelt on see inspireeritud otse elust enesest.

Aastaid tagasi lubasin, et lasteraamatuid hakkan kirjutama siis, kui enda lapsed on piisavalt suured ning suudavad olla mu kriitikuteks ja inspireerijateks. Nüüd on see aeg käes ja järgmiste lasteraamatute plaanid on juba paberil.

Millised on sinu soovid lõppevaks aastaks ja algavaks uueks?