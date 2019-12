Roland Tokko: paljusid takistab müüt, et ausal teel pole võimalik rikkaks saada

Rahavootehingute puhul investeerid sa oma aega või raha ühekordselt ja saad selle pealt püsivalt tasu (üürikinnisvara, dividendiaktsiad, süsteemina töötav ettevõte, litsentsipõhised tegevused, nt laulude, raamatute kirjutamine jms). Kõige parem on rahavootehingu puhul see, et raha jõuab sinuni ilma, et sa peaksid pidevalt pingutama. Just seetõttu nimetatakse seda ka passiivseks tuluks.

Valdkond, kuhu sa oma raha paigutad, ei pea olema midagi sulle väga südamelähedast. Selline põhimõte on näiteks Mac Attramil. Tal on hulk kinnisvarainvesteeringuid, kuid kinnisvara ei ole tema kirg ega huvi, vaid see annab talle lihtsalt vabaduse ja võimaluse tegelda asjadega, mis talle tõeliselt huvi pakuvad.

Samamoodi ei pea sina investeerimiseks ilmtingimata leidma valdkonda, mis sulle väga korda läheb. Kasuta seda lihtsalt oma unistuste elluviimise vahendina. Oluline on, et sa valid midagi välja ja paned paika strateegia, kuidas finantsvabaduseni jõuda, olgu selleks siis aktsiad, kinnisvara, maavarad või ettevõtlus.

Roland Tokko kogemused

Maavarad

Maavaradest on Tokkol kokkupuude olnud vaid hõbedaga. Kuld ja hõbe on oma ajaloolise väärtuse säilitanud ja praegu on üha tõenäolisem, et meie rahasüsteem ei püsi väga pikalt. Kui tahad säästa, tasub kaaluda säästude osalist hoidmist füüsilise kulla või hõbedana. Kuid jällegi, ära torma kohe ostma, vaid uuri enne selle kohta näiteks Goldsilver.com leheküljelt. Kui sa just ei tee Tavidi-sarnast kulla- ja hõbedamüügiettevõtet, on see ikkagi kapitali kasvule panustamine. Maavaradega on võimalik ka passiivset tulu teenida, näiteks ostes naftapuuraugu. Sellised võimalused on täiesti olemas, ent nende puhul võib investeeringu maht alata 1 miljonist dollarist.

Aktsiad

Kõige esimene varaklass, millega ta reaalseid tehinguid tegi, olid aktsiad. Kui sinu jaoks on aktsia mõiste uus, siis uuri selle kõige kohta esmalt natuke internetist.

Aktsiate ostmine ja müümine on aktiivne tegevus, millega panustatakse kapitali kasvule või langusele. Passiivset tulu annavad dividendiaktsiad, mille omamise eesmärk on ettevõtte kasumist osasaamine. Kui sul on näiteks mõne ettevõtte 1000 aktsiat ja ühe aktsia eest makstakse 0,9 eurot dividende, siis saad passiivset tulu 900 eurot hoolimata sellest, kas aktsia hind on tõusnud või langenud. Passiivset tulu on võimalik teenida ka optsioonide ja futuuridega, kuid soovitan sul nõu küsida inimestelt, kes on selles vallas edu saavutanud, sest teadmatusega on võimalik väga kiiresti palju raha kaotada.

Kinnisvara

Kinnisvara on varaklass, mille puhul pean selgitama, mis vahe on heal ja halval laenul. Suur osa inimesi ütleb, et laenamine on halb, võlg on võõra oma ja et on vaja ruttu vabaneda kõikidest laenudest. Tihti on neil laenamisega mõni halb kogemus, mis seda uskumust veelgi kinnitab.