Kas tarokaartide lugemiseks peab olema sündinud eriliste võimetega?

Esmase meeldiva mulje äratab hõlpsasti avatav kaunis karp, mis kaitseb nii raamatut kui ka kaarte, et need pikaajalisele kasutamisele hästi vastu peaksid. Komplekti kuulub ka käepärane lugemisalus, mille ühel poolel on ära toodud klassikalise, ajaproovile vastu pannud Keldi risti ja teisel poole Juliet Sharman-Burke’i originaalse Tähelaotuse positsioonid.

Kaardid ise on tavapärase suurusega – 12 x 7 cm –, mis võimaldab hõlpsasti näha kõiki detaile. Elegantselt lihtne tagakülg ei reeda, kas kaart on laotuses püsti või tagurpidi, mis on hea uudis neile, kes on harjunud kasutama lugemistes ka tagurpidi kaarte või soovivad vilumuse kasvades seda proovida.

TÄHENDUSRIKKAD SÜMBOLID JA LIHTNE ELEGANTS

Autor on järginud eelkõige Rider-Waite-Smith’i traditsiooni, mistõttu pärast selle paki põhjalikku tundmaõppimist võib taro-huviline hõlpsasti kasutada ka teisi sama perekonna kaardipakke. Ent osade kaartide puhul on autorid ammutanud inspiratsiooni vanimast säilinud taropakist – 15. sajandist pärinevast Visconti-Sforza tarost. Näiteks Armastajate puhul on RWS-i piibellik visioon Eedeni aiast ja pattulangemist asendatud hoopis kõnekama stseeniga noormehest, kes peab valima kahe naise vahel.

Juliet Sharman-Burke, Giovanni Caselli «Taro. Teejuht algajatele», tõlkinud Mari-Ly Tiitsmaa. FOTO: Koolibri

Ehkki Juliet Sharman-Burke pidas käesolevat komplekti luues silmas eelkõige algajaid, paitab selle elegantne lihtsus ka pikaajalise tarolugeja silma. Tänu läbimõeldud ja järjepidevale värvidevalikule on kaarte laiali laotades otsekohe näha, millise masti kaardid lugemises domineerivad. Suur osa esoteerilisi sümboleid on eemaldatud, mistõttu vähesed allesjäänud sümbolid mõjuvad eriti tähendusrikkalt ning ärgitavad kaardipanejat kasutama lugemise tõlgendamisel oma intuitsiooni selle asemel, et takerduda iga üksiku sümboli tähenduse meenutamisse.

Eraldi rõhutamist väärib ka fakt, et ei raamatu autor ega illustraator pole teinud mingit allahindlust väikese arkaani kaartidele. Numbrikaartidel kujutatud stseenid on sama detailsed ja läbimõeldud kui suure arkaani kaartidel ning raamatus on pööratud kõigile 78 kaardile ühepalju tähelepanu.

TEEKOND KERGEMALT RASKEMALE

Raamatu ülesehitus on uuenduslik ning tõhus – sisuliselt on tegu kursusega, milles liigutakse süstemaatiliselt kergemalt raskemale. Esmalt tutvustab autor eraldi kõiki väikese arkaani kaarte ja õpetab tegema lihtsamaid lugemisi iga masti kaartidega eraldi. Siis keskendutakse suurele arkaanile ja lõpuks õpetab autor, kuidas kõik need teadmised integreerida ja teha lugemisi 78 kaardiga.

Igale kaardile on raamatus pühendatud kaks lehekülge. Mustvalge reproduktsiooni kõrval on eraldi välja toodud kõigi sümbolite tähendus. Pärast kaardi lühikest kirjeldust liigub autor edasi selle juurde, millele kaart lugemises viidata võiks. Autori oskus selgitada kaartide tähendusi selgelt ja lihtsalt – ent mitte lihtsustatult – ning seostada sajanditevanuseid, traditsioonilisi stseene tänapäevase eluga teevad «Taro teejuhist algajatele» raamatu, millel on koht nii algaja kui ka 20-aastase kogemusega tarolugeja raamatukogus.