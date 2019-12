Uskumatud lood loomadest, kellest on saanud üleilmsed staarid

Ben Lerwilli raamat «Staarloomad. 50 erakordset looma, kes tegid ajalugu» jutustab viiskümmend südamlikku tõestisündinud lugu suurtest ja väikestest loomadest, nii tavalistest lemmikutest kui ka neist, kellega kohtumine on harv juhus või praeguseks juba võimatu. Need lood on põnevad ja kohati lausa uskumatud ning lugude peategelased lihtsalt imelised.