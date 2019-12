Ühe maffiaperekonna saatus, mis on saanud üleilmseks fenomeniks

Soovitan end lahti raputada eelarvamusest, et maffia on pelgalt organiseeritud kuritegevuse pseudonüüm. Oma professionaalse tegevuse algusaastatest on mind häirinud keskpäraste kurjategijate tembeldamine mafioosodeks ja bensujaama parklas BMW kõrval trehvavat dressipükstes varga- või narkojõuku maffiaks. See kõlab sama labaselt nagu nimetada Trabanti Mercedeseks, kuigi jah, mõlemad autod on ju pärit Saksamaalt.