«Mõte, et keegi raiskab mitu päeva kõndimisele, kuigi tal oleks raha transpordi jaoks, ei mahu siin pähe»

«See on üsna uus rada,» kirjeldab Sounar meie kõrval astudes. «Püüame oma ettevõttes regulaarselt uusi marsruute leida, et ei tekiks «turistiteid». Samuti ei kasuta me külades peatumiseks liiga kaua sama öömaja, et pered ei hakkaks turismiärist sõltuma ja säilitaksid ka teised sissetulekuallikad.»

Piirkonnas, kus me matkame, elavad paoo rahvusest inimesed. Birma suuruselt seitsmes etniline grupp on legendi järgi saanud alguse naisdraakoni ja šamaani ühendusest. Šamaan jättis selles loos oma pruudi maha, kui sai ehmatusega aru, et tegu polegi inimesega. Pruut oli aga munaootel. Ta tõi neid ilmale kaks, välja koorunud prints ja printsess panid aluse paoode kuningriigile.

«Need siin on mässajate külad,» räägib Sounar. Paood võitlesid ümberkaudsed alad välja, kui riik lubas maad, aga riigi ümber pööranud sõjavägi lubaduse tagasi võttis. Kokkuleppele jõuti alles pärast lahinguid.

Läbi külade ja põldude jalutades jääb mulje, et kogu paoo rahva eluraskus lasub naiste õlgadel. Turbaniks keerutatud rätikud peas, laotavad nad peenrale tšillit kuivama, koristavad põllul vilja, sõidavad härjavankriga, tassivad kive, puid, lapsi ja veeämbreid, sõeluvad lupja, kaevavad maad, toidavad loomi. Mida teevad mehed? Näputööd. Istuvad kambakesi maas ja punuvad bambusest laastukorve. Ehk on see ainus töö, mille eest reaalset raha õnnestub teenida?

Kahe päeva jooksul jääb meie teele umbes seitse küla. Kui ei aimaks, milliseid aegu siin on üle elatud, milliste muredega silmitsi seistud ja ikka veel seistakse, võiks elu neis külades pidada suureks pastoraalseks idülliks. Paraku on just Shani osariik, kus ka paoo rahvas elab, Birma põhiline narkopõld. Nüüd on sellest saanud ka labor, sest oopiumi ja heroiini kõrvale on tunginud jõuliselt metamfetamiin. Selle hiiglaslikud kogused valmivad ja valguvad Aasia teistesse riikidesse Shani põhjapoolsetelt aladelt, Hiina piiri äärest.

Inimesed külades on veidi häbelikud, aga väga sõbralikud. Ühe küla peretütrele on Sounar lubanud eelmisel retkel, et astub peatselt läbi.

«Kas tahate näha, kuidas siin elatakse? Lähme külla!» pakub ta nüüd.

Meid pole vaja sekunditki veenda. Kohale jõudes selgub, et peretütar on just sel päeval ära sõitnud, aga tema vanemad paluvad meil ikkagi sisse tulla.

«Ma lähen teen midagi süüa,» muretseb pereema, et on toonud lauale, õigemini põrandale meie ette vaid teed ja suupisteid.

Selgitame kätega vehkides, et meie ihukokk just äsja lõpetas meie mõõdutundetu nuumamise, aga veel mitu korda vaevab prouat mure, et kaugetele külalistele jääb korralik söök pakkumata.