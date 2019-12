Ühe noore mehe pikk ja käänuline tee lunastuse poole

Larry ei suuda painavate sõjamälestuste survel endale argises üksnes rahast hoolivas ja üha enam vaimsetest väärtustest eemalduvas maailmas kuidagi rakendust leida ning kavatseb minna Indiasse vaimsele rännakule.

Katkend Larry ja Isabeli vestlusest, kui Larryl on tekkinud mõte jätta kasutamata ülimalt tulus tööpakkumine ning Indiasse rändama minna:

«Ma ei saa enam tagasi minna. Olen just lävele jõudnud. Ma näen hiiglaslikke vaimuvälju enda ees laiuvat, nad kutsuvad mind, ja ma tahan nad läbi rännata.»

«Mida sa sealt leida loodad?»

«Vastuseid oma küsimustele.» Larry heitis talle narriva pilgu, ja poleks Isabel teda nii hästi tundnud, oleks ta kergesti võinud arvata, et kogu Larry jutt on nali. «Ma tahan jõuda otsusele, kas Jumal on olemas või mitte. Ma tahan teada, mispärast eksisteerib kurjus. Ma tahan teada, kas mu hing on surematu või tähendab mu surm lõppu.»

Isabelil pidi hing kurku kinni jääma.

Ja teisal:

«Ma sooviksin, et suudaksin sind veenda, kui palju rikkam on elu, mida sulle enda kõrval pakun, elust, mille poole sa ise püüdled. Ma sooviksin, et suudaksin sind veenda, kui erutav on vaimuelu ja kui rikkalikud on ta kogemused. Sel elul puuduvad piirid. See on õnnelik elu. Ainult ühte asja võib sellega võrrelda, see on, kui oled päris üksinda üleval õhus, lendad ikka üles, üles ja tunned, et lõpmatus ümbritseb sind. Piirideta ruum joovastab sind. Tunned endas säärast juubeldust ja rõõmu, et sa ei vahetaks seda ka kogu maailma au ja hiilguse vastu.»

Ja Larry lähebki Indiasse.

Maugham ise rändas Indias 1930. aastate lõpus. Millal täpselt, selle kohta on kummalisel kombel erinevad andmed. Raamatus «Points of View», mille esmatrükk ilmus 1958. aastal, peatükis «The Saint» kirjutab Maugham, et saabus Indiasse 1936. aastal, «Ühe kirjaniku päevaraamatus» aga, et 1938. aastal. Indiast saadetud kirjade põhjal on tema biograafid siiski arvamusel, et kirjanik saabus laevaga Bombaysse jaanuari algul 1938 ja jäi sinna umbes kolmeks kuuks. Kuivõrd suures ulatuses peegeldub 6. peatükis Maughami enda poolt Indias läbielatu, on muidugi võimatu öelda, kindel on vaid see, et ta külastas kõiki neid paiku mis Larrygi ja elas mõnda aega ka ašramis. Samuti on teada, et esmakohtumisel Swamiga olevat Maugham suurest närvipingest minestanud.

TÄHENDUSRIKAS 6. PEATÜKK

William Somerset Maugham, 1935.