George R. R. Martin avas oma raamatupoe, fännid on ikka pahurad

George Raymond Richard Martin on laiemalt tuntud eelkõige oma raamatusarja «Jää ja tule laul» pärast, millest on tehtud väga menukas teleseriaal «Troonide mäng». 2013. aastal ostis ta New Mexicos omale Jean Cocteau kino (JCC), kus on pidanud raamatuesitlusi, vestlusõhtuid ja kohtumisi lugejatega. Nüüd avas ta kino kõrval ka raamatupoe, mille nimi on saanud inspiratsiooni Cocteau kultusfilmist «Kaunitar ja Koletis» («Beauty and the Beast»).

Martini sõnul on kinos käinud oma teoseid esitlemas väga palju häid ja auhinnatud kirjanikke. Nende seas on olnud suur hulk fantaasiakirjanikke, aga ka ajalooliste romaanide, armastusromaanide, põnevike, noorteraamatute, aimeteoste autoreid ning ajakirjanikke. Kõik nad on jätnud endast maha autogrammidega raamatuid, mida seni müüdi kino fuajees, aga ruum sai otsa, edastab Lonely Planet. Kirjaniku sõnul on uues poes muidugi müügil ka suur varu tema enda signeeritud raamatuid.

Millegipärast ei ole aga fännid sotsiaalmeedias uue poe uudisest väga vaimustuses. Selle asemel, et rõõmustada ja kirjanikule edu soovida, on lugejad hoopis pahased, et kirjanik oma aega muudele asjadele raiskab ja ei tegele kirjutamisega. Fännid on juba pikka aega väljendanud pahameelt, et Martinil läheb «Jää ja tule laulu» uue osaga nõnda kaua aega. George R.R. Martin on aga aeg-ajalt lugejate rahustamiseks öelnud, et raamat tuleb ja ta tal on olnud lihtsalt kiire.