Provokatiivse romaani «Tüdrukune» teine trükk on jõudnud raamatupoodidesse

Sotsiaalmeedias elevust põhjustanud ja erinevates ühiskonnagruppides aktiivset arutelu tekitanud raamat käsitleb lisaks naiste seksuaalsusele ka teisi aktuaalseid teemasid. Kahtlemata on päevakajalisus ka üheks põhjuseks, miks tõelisuse ja väljamõeldise piiril balansseeriva romaani esmatrükk kiirelt läbi müüdi. «Pärast raamatu ilmumist olen saanud palju väga isiklikke kirju. See raamat on puudutanud erinevas vanuses ja erineva elukogemusega inimesi, nii naisi kui ka mehi,» räägib raamatu autor Eia Uus.