Loe katkendit krimiromaanist «Särav noor surnu»

Tol õhtul nägi plaan ette pidulikku einet leedi Curtise, Adriani ja Charlotte’i ema majas. Nancy oli kohanud Adriani tänu Sebastianile möödunud suvel Oxfordis, nädalal, mil peeti iga-aastaseid kaheksapaatide regatte – see oli ainus aeg aastas, mil naissoost külalised võisid osaleda õhtusöögil ülikooli kollaste kivimüüride vahel. Ta oli ainult mõned kuud varem hakanud ukulelet mängima ja kinnitas Louisale, et sealsetele meestele mõjus see lausa peibutusloitsuna, nagu oleks ta maotaltsutaja Marrakechis.

Sel ajal kui nad kolmekesi trepist üles ronisid, püüdis Louisa end eesseisvaks ette valmistada. See, et ta oli Nancy sõpru Asthallis vilksamisi näinud, polnud samaväärne võimalusega kohata neid nende loomulikus keskkonnas, kus neil on vabadus järgida uue ajastu kombeid. Tuppa astumine tundus sukeldumisena Tatleri seltskonnaelu lehekülgedele, ainult et kõik oli värviline. Louisal läks hetk aega, enne kui ta silmad virvarriga kohanesid – seal oli lähestikku koos terve hulk noori mehi ja naisi, kelle näojooni ühtaegu pehmendasid ja tõstsid esile hubisev kaminatuli ning siia-sinna paigutatud värvilised Tiffany lambivarjud. Tema pilk tabas üksikasju: punase huulepulga jälg tühjal klaasil, pikkades suitsupitsides hõõguvad sigaretid, mis ähvardasid kõrvetada iga lähedalseisja juukseid, peapaelad, mille küljest rippusid alla uhked suled, ning uljalt lillad sokid, mis paistsid välja, kui mõni mees istudes jala üle põlve viskas. Pamela oli kadunud rahva keskele nagu Joonas vaala kõhtu, niisiis otsis Louisa endale seina ääres istekoha, kust tal oli võimalik oma kasvandikul ja Nancy sõpradel silma peal hoida.

Suure kamina ees, sõrmeotsad tasakaalu hoidmiseks kaminasimsil, seisis Adrian, viskiklaas täitmiseks välja sirutatud, kuid samas eirates muretult noormeest, kes talle viskit juurde valas. Louisa teadis teda nii Nancy kirjelduse kui ka ajalehefotode järgi, tavaliselt mõne skandaalse pealkirja all, mis kajastas «säravate noorte inimeste» pööraseid tegusid. Tema kõlav hääl mõjus jahmatavalt – see justkui ei sobinud ta keha juurde, mis oli vilajas nagu nastikul. Juuksepumat, mida ta kasutanud oli, ei suutnud tema tumedaid lokkis juukseid täielikult taltsutada, ja kuigi tema helesinised silmad paistsid klaasistunud, puurisid need tähelepanelikult Nancy dekolteed, kui too lähemale astus. Mehe kikilips oli lahti harutatud ja tema särgi rinnaesisel oli märg plekk, sest ta oli oma klaasiga hooletult ümber käinud. Louisa teadis, et Adriani peeti võtmetegelaseks – kui tema tuleb Pamela peole, on ta just see doominokivi, mis paneb järgemööda ka kõiki teisi kutset vastu võtma.