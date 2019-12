Valik väärt eesti lastejutte, mis teevad välismaistele silmad ette

Valdavalt on tegemist rahvusvahelise tuntusega muinasjuttudega, mis igal aastal üha uuesti ja uutes kombinatsioonides kogudesse jõuavad. Rahvusvaheline on ka nende koostamismeeskond, kes esiplaanile on sättinud kiire naudingu ja lihtsa tarbimise. Seepärast on kogudes jutud sageli lühendatud, elu mõtestada aitav probleemistik nülitud ning illustratsioon kitšimaiguline. Selliste kogumike tegijad näikse arvavat, et lapse kunstiline vastuvõtuvõime on liiga napp, et rohkemat tahta. Tegelikkus räägib aga teist keelt – just harjutades õpivad lapsed nii lugusid kuulama, neid ise lugema kui ka pilte uurima.

Jaanika Palm kogus Eesti lastejutud kokku raamatusse «Meie laste unejutud». FOTO: Kirjastus Varrak

Soovist tõsta esile väärtuslikku, mis meie enda kirjanikud loonud, ning aimdusest, et on veel lapsi ja neile ette lugevaid täiskasvanuid, kes soovivad süveneda, sündiski «Meie laste unejutud». Raamat sisaldab valiku meie rikkalikust lastejutuvaramust eelmise sajandi 20ndatest tänaseni. Kogumiku ülesehitus on lihtne – lood on liigitatud aastakümnete kaupa. Nõnda on uudishimulikumal lugejal põnev jälgida ka seda, kuidas meie lastejutužanr on ajas muutunud, mida kirjanikud on erinevatel kümnenditel oluliseks pidanud ja millest lastele pajatanud.

Nii nagu meie lastejuttudes üldse, on ka kogumiku teemadering hoitud võimalikult avar. Siin leidub jutte nii laste igapäevaelust, südamlikke loomalugusid kui ka mänguasjade seiklusi, autorite uljast fantaasialennust rääkimata. Pole vist valdkonda, mida meie lastekirjanikud poleks käsitlenud.

Mõned jutud on naljakad ja teevad tuju heaks, teised jälle kutsuvad elu üle järele mõtlema, poetavad mõne tarkusetera või annavad aimu, millega tegelesid lapsed aastaid tagasi.

Anne Linnamägi illustratsioon Ellen Niidu loole«Jutt jänesepojast, kes ei tahtnud magama jääda». FOTO: Anne Linnamägi

Kogumikule on maagilised pildid joonistanud mainekas raamatukunstnik Anne Linnamägi. Tema kujutatud maailm on küll soe ja turvaline, kuid siiski päris ja elus. Armsad loomad, tegutsemishimulised lapsed ja elutargad täiskasvanud – igaüks neist on kujutatud iseloomukalt. Väikeste nüansside ja põnevate detailide kaudu avaneb vaatajale ka kunstniku humoorikam pool.

Pildid loovad küll uue, kaasaegse terviku, aga pikaajalisele lastekirjanduse sõbrale tuleb kindlasti nii mõnigi pajatus tuttav ette.

Vanaema ja vanaisa mäletavad ilmselt Jüri Parijõe või Jaan Lattiku palasid, emale ja isale meenuvad nende lapsepõlvest Eno Raua või Ellen Niidu jutud. Lastele võib äratundmisrõõmu pakkuda Andrus Kivirähki või Piret Raua kirjutatu. Et tekiks ühine kirjandusmälu, on oluline oma lugemiselamusi ka lähedastega jagada. Ehk on just nüüd parim aeg ühiseid kirjandusmälestusi luua?