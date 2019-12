9 ingliskeelset raamatut, mis aitavad uusaastalubadusi teoks teha

Kui arvad et 2020 on just see aasta, mille võiks alkoholivabalt veeta, siis «How to be sober and keep your friends» aitab sind. See raamat juhendab sind läbi erinevate aasta jooksul esineda võivate ürituste ja kohustuste, ilma alkoholi tarbimata ning sa ei pea isegi kuulma klassikalisi küsimusi «Kas sa oled rase?» ja «Miks sa nii igav oled?».