Reet Hiiemäe: paljusid inimesi ei rahulda enam traditsioonilised religioossed institutsioonid

On küll autoreid, kelle hinnangul on vaimsus religioonist sisult erinev, mistõttu neid kahte valdkonda tuleks käsitada lahus, nii on religioonidele, erinevalt vaimsuseõpetustest, peetud olemuslikuks institutsionaalset ja kanoonilist iseloomu ning jumalakujutelma (nt Watts 2017). Ent just eri õpetussüsteemidevaheliste puutepunktide ja ühisalade voolavus on üks tänapäeva religioosse mõtlemise ja käitumise tunnusjooni ning intervjueeritute hulgas oli ka niinimetatud klassikaliste religioonide järgijaid, kelle usulisel käitumisel oli vähe seost antud traditsioonis välja kujunenud kaanonitega.