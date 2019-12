Kütkestav romaan salapäraselt autorilt, kes ei soovi avalikkusele oma tegelikku identiteeti paljastada

Raamatutegelased elustavad kirjaniku sõna abil loodud salapärased ja apokalüptilisevõitu sõjaeelse ajastu dekoratsioonid – särava pealispinna all mädaneva moraaliga Budapesti. Autor püstitab raamatus mälestusmärgi ka infoühiskonna-eelse ajastu kangelastele – ajakirjanikele, kelle jaoks uudised olid pühad ja arvamus vaba ning mittevirtuaalse sotsiaalvõrgustiku kaudu saadud informatsioon oli ainsaks allikaks võitluses selle nimel, et saladused ei jääks saladusteks ja kurjategijad saaksid oma karistuse.

Autori kirjandusliku debüüdina ja sarja «Patune Budapest» esimese osana on «Budapest noir» viimaste aastakümnete kõige populaarsem Ungari kriminaalromaan. Raamat on olnud edukas mujalgi maailmas, see on tõlgitud poola, hollandi, itaalia, saksa, prantsuse, inglise ja soome keelde ning autor sai 2018. aastal Soome Kriminaalromaani Seltsi auhinna. «Budapest noir» on autori esimene eesti keeles ilmunud teos.