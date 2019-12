Kes väärib mõrva?

Tänapäev, London/Boston/Kennewick, Maine. Heathrow lennujaama ootesaalis kohtuvad Ted ja Lily. Nende lend viibib ning peale paari ühist martiinit pihib mees, et nägi oma abikaasat teise mehega. Ta ei ole veel otsustanud, mida olukorraga ette võtta, kuid tunnistab võõrale, et tahaks truudusetu naise ära tappa. Tema üllatuseks on Lily nõus, et too väärib surma ning on valmis meest aitama. Naisel on omad minevikusaladused, mida ta Tedile avaldada ei taha, aga on nõus neist rääkima, kui too oma abikaasa mõrvanud on.

Peter Swanson «Mõrva väärt». FOTO: Päikese Kirjastus

«Mõrva väärt» oli üle pika aja selline põnevik, mis suutis mind jalust rabada. Juba esimene loopööre oli selline, mida ma üldse tulemas ei näinud. Lugu, mis lehekülgedel lahti rullus, oli igatahes väga põnev. Romaan on üles ehitatud nii, et vahelduvad kahe tegelase peatükid. Üks tundus mulle palju huvitavam kui teine ning siis, kui see teine ka mulle viimaks meeldima hakkas, lõppesid tema peatükid ära ning asendusid hoopis kolmanda tegelasega. Vahelduseks oli meeldiv lugeda niivõrd pahelistest tegelastest, kellest üks on hullem kui teine. See on nii huvitav, kuidas kirjanik suudab kirjutada oma kuritöid õigustavast külmaverelisest mõrvarist, kes isegi ei tunne end süüdi ja mina lugejana elan sellisele tegelasele kaasa, kuigi ei kiida tema tegusid heaks.

Mulle meeldib väga, kui kirjanik annab tegelaste kohta paar detaili ja nende abil on võimalik endale ette kujutada, milline oli tema lapsepõlv. Selles teoses oli aga vastupidi - tegelase elulugu laotati paari lehega lugeja ette laiali, mis oli minu arvates igav. Samas lõpus jäetakse vaid paar detaili, mille abil aru saada, mis siis ikkagi sai. Vahel mulle meeldivad sellised isemõtlemise lahendused, aga selles raamatus see minu jaoks ei toiminud, vaid tundus kuidagi kaootiline. See ei olnud rahuldav.

Järgmises lõigus kirjutan detailsemalt raamatu sisust, aga kui sa pole raamatut lugenud ja ei soovi lugemiselamust rikkuda, siis ära loe seda!

Mulle meeldis väga, kuidas raamat algas, aga lõpp ei olnud kahjuks mulle meele järgi. Mind häiris eriti, kuidas Lily arvas, et on hea idee kasutada sama peidukat juba teise laibaga. Ma ei saanud sellest otsusest absoluutselt aru. Lisaks oli tobe, et üks detektiiv luuletuste kirjutamise pärast ametist vabastati. Lõpplahendusest nii palju, et mina arvan, et Lilyl ei õnnestu sellest jamast välja rabeleda. Kuigi paljudel teistel lugejatel on huvitav teooria, et naise ise teab laipadest ning annab kirjaga hoopis teada, et ta on nende eest hoolt kandnud ja Lily on pääsenud!?

Peter Swanson on 1968. aastal sündinud ameerika kirjanik. Ta kasvas üles linnufarmis Massachusettsi osariigis. Pärast inglise kirjanduse, hariduse ja kaunite kunstide alal kraadide saamist töötas mees raamatukaupmehe ja eripedagoogina. Ta on kirjutanud kuus romaani, millest uusim ilmub järgmise aasta märtsis. Lisaks on mees avaldanud ka luulet. «Mõrva väärt» on Swansoni teine romaan.