Eesti keeles ilmus julgelt poliitiliselt ebakorrektne ajalooraamat Pariisi rahukonverentsist

Oleme Eestis äsja pühendanud palju aega ja energiat oma saja-aastase riikluse tähistamisele. See raamat aitab mõista viimast sajandit ülejäänud maailmas. Tänavu täitus sada aastat Pariisi rahukonverentsist, kus kuue ebatavalise kuu jooksul visandati suur osa maailmast, milles me nüüd elame.

Kunagi varem ei olnud toimunud midagi sellist, et ühes linnas elaksid pool aastat koos kogu maailma ninamehed, riigijuhid ja kroonitud pead. Rääkimata ülejäänud kirjust seltskonnast, keda nad ligi meelitasid - igaüks oma asja ajamas, olgu siis ülla või omakasupüüdliku eesmärgi nimel.

Raamat keskendub «suurele kolmikule»: Ameerika Ühendriikide presidendile Woodrow Wilsonile, Prantsusmaa peaministrile Georges Clemenceaule ja Suurbritannia peaministrile David Lloyd George’ile. Raamatu autor Margaret MacMillan on viimase lapselapselaps, Oxfordi doktorikraadiga ajalooprofessor, kes käesoleval ajal töötab Toronto ülikoolis. Tema sulest on ajaloo ainetel ilmunud üksteist raamatut.

Olgu põhjuseks isiklik side, aga võib üksnes imetleda, kui nõtke sulega äratab ta ellu rahutegijate isiksused, ideaalid ja eelarvamused. Ajalugu, mis mõne autori suu läbi on krõbekuiv faktoloogia, on selles raamatus elav ja huvitav, vahel halenaljakas, vahel traagiline, aga alati inimlikult liigutav. Autor on läbi töötanud aukartustäratava hulga allikaid, tsiteerides ilmselge mõnuga värvikaid ja mahlaseid väljendeid, millega ajaloolisi kokkuleppeid sõlminud riigitegelased ja nende kaasaegsed üksteist vahel õnnistasid.