220 mälestuspilti Eesti kõrtsihoonetest, mis olid talurahva jaoks oluliseks kohtumispaigaks

Raamatus «Eesti kõrtsid» tuleb juttu Eesti maakõrtsidest, mida on mainitud juba 15. sajandil. Kõrtside areng ja arvukus Eestis on tihedalt seotud mõisate viinapõletamise ajalooga. Märgilised olid 1760. aastad, mil Balti mõisnikud said õiguse piiramatult viina toota ja müüa ning avanes Venemaa turg.