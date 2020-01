Kai Aareleidi «Linnade põletamine» ilmus näidendina

Tiina lapsepõlv möödub sõjajärgses Tartus. Põlenud linnas mustavad Pauluse kiriku ja Vanemuise teatrimaja varemed, Tiina kodumaja kõrval asuv korporatsiooni Fraternitas Estica maja püsib kui miski aegade ülene. Sõja ja kire hävitustöö rusudel üritavad inimesed oma elu uuesti üles ehitada. Tiina püüab mõista, mis tema perekonnas tegelikult sel rõhuva vaikuse ajastul juhtus. See on õrn lugu täis armastust, kirge, kaotusevalu ning tühjust. Kas kaardimängus piisab osavusest? Kas inimest juhib tahe, juhus või saatus? Kas põletatud sildade ja elude kiuste tärkab armastus?

Kai Aareleid (1972) on vabakutseline kirjanik, toimetaja ja tõlkija, tõlkinud peamiselt soome ja hispaania, aga ka portugali ja inglise keelest. Ta on lõpetanud Soome teatriakadeemia magistrikraadiga dramaturgia alal. Ta on avaldanud luulekogud «Naised teel» (2015) ja «Vihm ja vein» (2015) ning romaanid «Vene veri» (2011), «Linnade põletamine» (2016) ning novelli- ja miniatuurikogumiku «Salaelud» (2018). «Linnade põletamine» on praeguseks tõlgitud soome, inglise ja läti keelde. Romaani põhjal kirjutas Kai Aareleid Eesti Draamateatrile näidendi.