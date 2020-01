Neil Gaimani 8 näpunäidet, kuidas kirjutada novelli

Novellil on vaja üht tugevat keskset ideed

Neil Gaimani sõnul on novell üldistatult «ühest asjast», mis tähendab, et jutus peab juhtuma midagi olulist. «Mis ei tähenda, et seal ei võiks juhtuda palju erinevaid sündmusi,» märgib ta. «Asi on selles, et novelli tegevus peab käima ühe keskse idee ümber. Tavaliselt on minu jaoks novellis lihtsalt üks väike asi, mida sa ei saa oma peast välja.»

Lugu peaks viima sind rännakule

«Sa ei peaks novelli lõpus olema enam sama inimene, kes sa olid loo lugemise alguses,» sõnab Gaiman. Sama kehtib tema selgitusel ka jutu tegelaste kohta, kes loo käigus arenevad ja muutuvad.

Ära muretse alustades kõikide vastuste pärast, küll need tulevad

Neil Gaimani meelest ongi see üks novelli kirjutamise võludest, et kirjutama hakates ei pea autor kõike detailselt välja mõtlema. Piisab ideest, millele jutt üles ehitada. «Sa ei pea teadma, mis edasi saab, sest lõpuks jõuad sa sinna nagunii; kulugu selleks siis kolm päeva, võib-olla viis päeva, võib-olla kümme.»

Esimene lause, mis sa kirjutad, ei pea jääma novelli esimeseks lauseks

Gaimani sõnul peaks novell algama tabava lausega, kuid mis iganes teksti kirjutada, olgu tegu romaani või novelliga, ei pea avalause olema esimene asi, mis kirja saab pandud. Kirjaniku meelest on kirjutamine nauding, mis annab võimaluse loominguliselt plahvatada. «Sa paiskad kõik paberile laiali… Sa ei ole isegi kindel, mis toimub, sa ei tea, kuhu sa välja jõuad, aga sa kirjutad seda teadmisega, et saad kõik teada, kui kohale jõuad,» kirjeldab ta oma loomisprotsessi.

Teise mustandiga saab algsest ideest taotluslik tekst

Kui oled oma loo valmis saanud ja tead, mis juhtub, siis tuleb sul Gaimani sõnul jätta mulje, nagu sa oleks algusest saadik teadnud, mida teed. «Vaatad lähemalt asju, mis teevad loo tugevamaks ja täiustad neid,» soovitab ta. «Vaatad ka neid asju, mis teevad su loo nõrgemaks või mis juhivad tähelepanu mujale ning jätad need kohad välja.» Pärast saab autori sõnul veel muuta näiteks tegelaste nimesid, muuta novelli algust ja lõppu. Oluline on aga, et kui oled lõpetanud, peaks toimunu tunduma vältimatu.

Kirjuta nii, nagu sa peaks iga sõna eest maksma

«Ma otsustasin juba alguses, et kui ma kirjutan novelli, siis peaksin ma kirjutama nii, nagu läheks iga sõna mulle raha maksma,» ütleb Gaiman. «Kui minu teadvuses maksab iga kirja pandud sõna mulle raha, siis hoolitsen ma ka selle eest, et iga sõna loeks; et iga sõna teeks midagi,» selgitab ta, et nii tuleb tekst väga tihe. Valmis novellist peaks olema väga raske mõnd sõna, lauset või lõiku välja kärpida. Võrdluseks toob ta romaani, kust mõne lehekülje väljatõmbamine suurt kahju ei tee.

Novell peaks igal lugemisel midagi uut pakkuma

Neil Gaimani hea sõber Gene Wolfe on öelnud, et väärt kirjatükki peaks haritud lugeja saama iga kord naudinguga lugeda. Kadunud sõbra mõttega on päri ka Gaiman, kelle meelest ei peagi novell esimese lugemisega kõike kätte andma. «Muidugi peaks see olema rahulduspakkuv ja meeltlahutav, ja see peaks viima sind rännakule, kuid teisel lugemisel peaks see viima sind veidi teistsugusele rännakule,» arvab kirjanik.

Novelli kirjutamist harjutab kõige paremini novelle kirjutades

Gaimani sõnul on just novellide kirjutamine noortele kirjanikele kõige parem moodus, kuidas hambaid teritada. «Sa ei lähe ju kohe maratoni jooksma, ja romaani kirjutamine on põhimõtteliselt nagu maraton. Novelli võib võtta kui igapäevast jooksu,» selgitab ta, et mõlemad žanrid on küll heaks võimaluseks, kuidas kirjutama õppida, kuid hea romaani sünniks on vaja rohkelt õppimisvõimalusi ja selleks peab veidi eksima. «Romaani kirjutades saab teha kõiki neid samu vigu, mis tulevad ette novelli kirjutades,» tuletab ta meelde.