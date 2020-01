Hiinas karistatakse raamatukogutöötajaid avalikult raamatute põletamise eest

Fotot raamatuid põletavatest töötajatest levitati ühismeedias agaralt edasi ja tunti muret Hiina kultuuripärimuse pärast. Maavalitsusest lubati seepeale korraldada põhjalik juurdlus, et süüdiolevaid raamatukogutöötajaid karmilt karistada. Ametnike sõnul oleks töötajad pidanud keelatud teosed kinni pitseerima ja hävitamisele saatma. Selle asemel põletasid nad aga 65 raamatut avalikult ära raamatukogu hoone ees.

Ajakirjanik ja TED-konverentside kõneleja Michael Anti jagas Twitteris raamatukogu kõmulist pilti ja kirjutas, et töötajad haarasid initsiatiivi ning täitsid käsku. Tema sõnul on pilt tähelepanuväärne eelkõige seetõttu, et raamatukogutöötajad valisid väga teadlikult sümbolite keele, millest inimesed aru saavad ning postitasid tulemuse avalikule kodulehele.