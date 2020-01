Ilmus lastekirjanduse klassika «Pan Kleksi akadeemia» uus trükk

Jan Brzechwa (1898–1966) on üks tuntumaid ja armastatumaid poola kirjanikke, hinnatud eelkõige oma rikka ja ebatavalise kujutlusvõime ning leidliku ja peene huumori poolest. Ta kirjutas lugejaile «kolmest kuni saja aastani» ning leidis, et «laste jaoks on head ainult need teosed, mida loevad meeleldi ka täiskasvanud».