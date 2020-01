Ilmunud on Penelope Lively realistlik romaan abielust, pealiskaudsusest ja mittemõistmisest

Kuigi selles raamatus käsitleb kirjanik juba tuttavaid teemasid, on need ülimalt oskuslikult põimitud lehekülgede pikkuseks kirjandusmeditatsiooniks ajast, mineviku ja tuleviku ristumisest, mälust ja mälestustest ning nende petlikkusest. See romaan räägib kahest abielust, ebakõladest inimeste vahel, mittemõistmise kurbusest ja sellest, mis juhtub, kui armumine on möödas.

Penelope Lively «Foto». FOTO: Postimehe kirjastus

Kui maastikuajaloolane Glyn Peters leiab kogemata foto, millel on jäädvustatud tema varalahkunud naine hoidmas käest kinni teisel mehel, kukub kokku tema senine arusaam minevikust, koos veedetud aastatest ja abielust. Ajaloolasena on Glyni ülesanne lugeda minevikku, nüüd on ta sunnitud professionaalseid uurimisoskusi rakendama enda isikliku ajaloo tõlgendamiseks.

Kõikudes emotsionaalse peapöörituse ja sundmõtete vahepeal, asub mees uurima, kes oli tema abikaasa Kath tegelikult. Miks alustas naine kõrvalsuhet? Kas armukesi oli rohkem kui üks? Kas kogu nende ühine elu oli vale?

Glyni uurimistöö viib ta meenutustes tagasi Kathi juurde ning naise puudumisest saab tema jõulisem kohalolek mehe senises elus. Kath räägib temaga mälestustes, juhatab tegema uusi avastusi, märkama ebamugavat tõde ja mis kõige häirivam – see tõde räägib rohkem Glynist endast kui tema kunagisest abikaasast.

1933. aastal Kairos sündinud Penelope Lively on Briti Kuningliku Kirjandusühingu ja rahvusvahelise kirjanike ühenduse PEN liige ning Briti Autorite Ühingu endine esimees. Talle anti 1989. aastal Briti impeeriumi ordu ohvitseri (OBE), 2001. aastal Briti impeeriumi ordu komandöri (CBE) ja 2012. aastal Briti impeeriumi ordu Dame Commander (DBE) orden.

Lively esimene romaan täiskasvanutele oli Bookeri auhinna kandidaadiks esitatud «The Road to Lichfield» (1977). Sellele järgnesid Kunstide Nõukogu riikliku raamatuauhinna võitnud «Treasures of Time» (1979), ja «Judgement Day» (1980). Romaan «According to Mark» (1984) esitati samuti Bookeri auhinna kandidaadiks. Penelope Lively pälvis lõpuks Bookeri auhinna romaani eest «Moon Tiger» (1987, eesti keeles ilmus see Valda Raua tõlkes 1991. aastal pealkirjaga «Kuutiiger»).

Penelope Lively on ka paljude lasteraamatute autor, kirjutanud raadio- ja telestsenaariume ning töötanud BBC Radio 4 lastekirjanduse saatesarja saatejuhina.