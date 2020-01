Uus vormiraamat annab põhjaliku ülevaate Eesti sõjaväevormi ajaloost

«Eesti sõjaväevormi lugu 1918–1940» on raamat Eesti sõjaväevormi ajaloost Vabadussõja aegu ja sõdadevahelisel ajal.

See on esimene põhjalik ja süvitsiminev käsitlus Eesti vormi ajaloo teemal. Ehkki vaadeldav ajavahemik on lühem kui veerand sajandit, jäi sellesse aega hulk vaidlusi vormiküsimustes, järske pöördeid ja väiksemaid muudatusi alates pisikestest eraldusmärkidest kuni vormivärvi ja -materjalini ning auastmetunnuste kandmise viisini.