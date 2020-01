Mida igatseb mees naises ja naine mehes?

Iidsed joogatarkused õpetavad, kuidas elada siin maailmas õnneliku, elurõõmsa, terve, armastava ja kartmatuna, mõista ja hoida harmoonilises tasakaalus keha, meelt ja hinge ning suhteid iseenda ja teistega. Mida süüa, et tervis oleks tugev ja meel erk.

Liina Ravneet Elvik. FOTO: Erakogu

Raamat tutvustab spetsiaalseid joogatehnikaid ja tööriistu, maalib pildi joogalikust elamise kunstist, õpetab valmistama keelt- ja kõhtu silitavaid joogatoite ning näitab ette kümme harjutusseeriat ja kümme meditatsiooni. Saad teada, miks naine on 16 korda tugevam kui mees, mida teha 84 klaveriklahviga oma suulaes ja kuidas anda lihtsa sõrmeasendiga endale lisaportsjon kannatlikkust. Räägime, miks on meie kaugeim reis ainult 20 cm pikkune, kuidas alandada spetsiaalse hingamisega palavikku ja teha kolme minutiga ajule taaskäivitus. Leiad näpunäiteid ja praktilisi harjutusi, kuidas laadida end energiaga, visata seljast stressirüü, avada külluse ja elurõõmu kraanid ning palju muud põnevat.

Avaldame mõned katkendid raamatust.

Armastus

Armastus naise ja mehe vahel on midagi väga puhast, püha ja hoomamatult võimast. Armastus on jõud, mis on suurem kui meie olemus, sest meie olemus on vaid osake lõpmatust olemusest. Kui mees armastab naist tõeliselt, soovib ta, et naine end arendaks ja oma lõpmatust väljendaks. Sest ainult nii saab ta inspireerida meest kogemaks reaalsusi väljaspool tolle enda kujutlusi. Kui mees ei taha, et naine end avardaks, soovib ta hoida teda vaid omaenda isiklikus piiratud reaalsuses.

Mees igatseb naises

Inspiratsiooni. Ta ei armasta neist seksi, sotsiaalsete või kokakunstioskuste pärast. Need omadused toetavad vaid mehe sügavamat igatsust: et naine viiks ta välja argireaalsusest.

Uut kogemustasandit. Mees igatseb naise, kes suudab pakkuda midagi, mis tal on puudu, või aitab arendada mõnd aspekti iseendast. Ta tõmbub naise poole, kes suudab ta tõsta uuele kogemustasandile iseendas ja universumis.

Avardunud rahuseisundit. Mees vajab, et naine inspireeriks teda oma olemuse ja meeleseisundiga, mis eemaldaks konfliktid ja tooks mehe lõdvestus-ja rahuseisundisse. Mees armastab naist, kuna naine võib kogeda avardunud lõputut iseennast ja jagada mehega seda igavikukogemust.

«Mees ei armasta naist hea seksi pärast. Ta ei armasta naist sellepärast, et naine on meisterlik kokk või suurepärane ema. Kõik need on olulised, aga fundamentaalne põhjus, miks mees naist armastab, on see, et naine võib viia mehe avardunud lõpmatu seisundi kogemisse.» – Yogi Bhajan

Naine igatseb mehes

Ravneet Elvik «Kundalini jooga võlumaailm». FOTO: Raamat

Kaitset ja kindlust. See kaitse ei tähenda mitte musta vööd karates või musklimägesid. Naine otsib mehes energeetilist tugevust. Mehe elektromagnetvälja jõud on peen, aga võimas kaitse, mis pakub sõnadeta turvalisust ja kindlust. Naine vajab oma voolava ja muutliku olemuse kogemiseks stabiilset ja tugevat meest. Nii nagu teab merelaine, et olgu ta rahulik või tormiliselt mäslev, jääb kalju, mille vastu ta loksub, paigale, nii vajab ka naine stabiilset ja tugevat kaljurahnu, mis lubaks tal oma naiselikus muutlikkuses turvaliselt lainetada. Tugev magnetväli tähendab tugevat närvisüsteemi, nii et mehe tugevust saab mõõta mitte musklite, vaid tasakaaluka meelejõu järgi.

Kuningat ja pühakut. Naine vajab enda kõrvale kuningat ja (seksuaalset) pühakut. Mees peab valitsema endas kolme tahku: spirituaalset, mentaalset ja füüsilist, ja just sellises järjekorras. Tihti on meestel füüsiline tasand esmane, kuigi naise jaoks on see tähtsuselt kolmas.

Tõeline armastus on armumisest erinev. Tõeline armastus on südamekeskne reaalsus, mida iseloomustab pidev soov anda ja ülendada ning mis koosneb headusest, austusest, kaastundest ja pühendumisest. Selleks, et sa suudaksid seda ilmaruumi kõige võimsamat energiat kogeda ja endast läbi lasta, peab sul olema tugev ühendus iseendaga. Öeldakse, et armastus on ainult tugevatele. See tugevus tähendab julgust jätta maha oma egomeel ja võltsidentiteet ning usaldada oma vankumatut hingejõudu ja kõrgemat olemust. Tugev ühendus iseendaga viib tugeva ühenduseni teisega.

Mees loob ruumi ja naine täidab selle. Seetõttu sõltub suhte kvaliteet ja sügavus rohkem naisest kui mehest. Naise emotsionaalne ja psühholoogiline mõju mehele ja suhtele on tohutu. Öeldakse, et naine teeb mehest kuninga või kerjuse. Naise jõu kaudu suudab mees manifesteerida kõike. Energia vajab plaani ja plaan energiat.