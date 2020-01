Mõrvar, kes on ettearvamatum ja lähemal kui keegi aimatagi oskab

Talviselt külmal pühapäevahommikul leitakse tapetult galerist Egon Wallin. Tema surnukeha on riputatud Visby linnamüüri ühe värava vahele nähtavale kohale. Kõigest mõni tund varem on mees oma galeriis avanud eduka näituse, mis tutvustab Gotlandi publikule uue Leedu kunstniku loomingut. Uurimise käigus selgub, et Wallin oli oma vana elu maha jätmas: galeriid, kahekümneaastast abielu, elukohta, Gotlandi. Suure saladuskatte all oli ta lahkumist juba pikemat aega ette valmistanud.